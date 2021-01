Il 2020 per lo streaming è stato un anno di qualità incredibile

LUGANO - Difficilmente ci ricorderemo con piacere di questo 2020 eppure, almeno per quanto riguarda le serie streaming, è stato di qualità davvero eccezionale.

Mai come quest'anno, infatti, le produzioni di Netflix & co. hanno convinto e fatto discutere, facendosi guardare tantissimo anche alle nostre latitudini solitamente un po' reticenti a questo tipo di modalità.

Qui di seguito una lista (assolutamente parziale e non esaustiva) delle cose più interessanti che sono passate per la rete fino ai nostri televisori.

Netflix

Il pioniere dello streaming in questo 2020 è stato ancora una volta estremamente dominante, rispondendo con una gran quantità di prodotti di qualità a chi pensava che avrebbe iniziato a mostrare qualche grinza.

Simboli di quest'ottima annata, sono senza dubbio il clamoroso fenomeno di costume "Tiger King", sull'allevatore di tigri americano Joe Exotic, la bellissima miniserie con Anya Tayor-Joy "La regina degli scacchi" e il fantastico documentario su Michael Jordan e i suoi Chicago Bulls "The Last Dance".

Dietro a questo tris d'assi, però ci sono diverse nuove produzioni assolutamente da citare, come il cult "Unhortodox", il documentario su Epstein "Jeffrey Epstein: soldi, potere e perversione" e la recente e godibilissima hit in costume "Bridgerton", che verosimilmente ci terrà compagnia ancora a lungo.

Impossibile, poi, non citare i ritorni che non hanno deluso (e in alcuni caso superato) le aspettative. Partendo dalla seconda stagione di "The Umbrella Academy", passando per l'arzigogolata conclusione di "Dark", la terza stagione di "Ozark", fino alla quarta di "The Crown".

Fa ormai davvero mondo a parte "Better Call Saul", a suo modo sempre eccelso, con la sua quinta stagione.

Amazon Prime Video

Il servizio streaming di Amazon si conferma con la sua volontà di essere una nicchia aggiuntiva a Netflix, piuttosto che un'alternativa vera e propria, con prodotti particolari e decisamente degni di nota. Fra questi da citare la commedia fantascientifica "Upload" e la storia del naufragio adolescenziale (tutto al femminile) di "The Wilds".

Ottimo anche il ritorno con la seconda stagione degli anti-supereroi di "The Boys" e dell'epica fantaspaziale "The Expanse", al suo quinto giro di boa.

Disney +

Forte del suo catalogo proprietario e dei film in esclusiva, Disney + si è comunque fatta notare nel mondo delle serie con il suo inossidabile "The Mandalorian", che con la sua seconda stagione ha fatto davvero parlare di sé. Per il servizio dei papà di Topolino l'anno della svolta potrebbe essere questo 2021 con le serie a marchio Marvel pronte ad arrivare.