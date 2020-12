"American Pie Party", energia firmata The Sunny Boys

LUGANO - In questo sciagurato 2020 bisogna trovare la gioia e l'allegria ovunque sia possibile. Quindi è un'ottima idea ascoltare "American Pie Party", l'ultimo singolo firmato The Sunny Boys.

Un brano originale, composto dalla band italiana - conosciutissima per le sue "incursioni" in svariati carnevali ticinesi e per un singolo-omaggio come "Jacky Boy" - che, con la sua esplosività, «porta alla mente feste fino al mattino, party estivi, openair, e quella felicità dei weekend che tutti speriamo di riconquistare prima possibile».

«In questa epoca che ci ha rubato la musica live possiamo almeno farci sentire dagli stereo e dai cellulari di tutti coloro che ci seguono» concludono Giuka e compagni, che nelle scorse ore hanno pubblicato il videoclip del brano.