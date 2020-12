"All I want for Christmas is you" è (ancora) la più ascoltata

NEW YORK - Chiunque abbia ascoltato la radio nell'ultimo mese non avrà dubbi (e lo stesso discorso vale per le tv e i servizi di streaming): "All I want for Christmas is you" di Mariah Carey è decisamente la canzone più ascoltata di questo particolare periodo natalizio.

Ma non è solo un'impressione. Il dato viene confermato dalle classifiche di tutto il mondo. Stando a Fox, che ha pubblicato la classifica dei brani natalizi del 2020 negli Stati Uniti, al primo posto figura proprio Mariah Carey (seguita da "Last Christmas" dei Wham! e "Santa Tell Me" di Ariana Grande).

E anche Spotify sancisce il brano come il vincitore di questo Natale a livello mondiale. Al secondo posto segue sempre "Last Christmas" dei Wham! e al terzo "Rockin' Around The Christmas Tree" di Brenda Lee. "All I want for Christmas is you" è al primo posto anche della classifica svizzera.

Solo il giorno della vigilia di Natale il brano è stato ascoltato ben 17 milioni di volte.

Settimana scorsa il brano "All I want for Christmas is you" ha raggiunto il primo posto anche della Billboard 100. La canzone per ben 19 volte è stata in cima alla classifica. Prima di lei solo i Beatles, con 20 vertici.

«Wow! So che la gente pensa che sto facendo un sacco di soldi (piccolo segreto: gli artisti guadagnano davvero poco dagli stream), ma il vero motivo è che sono stupita e grata per la gioia che questa piccola canzone dona alle persone» ha scritto la cantante su Twitter.

Il brano non è proprio giovanissimo: è stato pubblicato infatti nel 1994, e sarebbe stato scritto in soli 15 minuti. Ma grazie al suo mix di orecchiabilità, romanticismo e calore tipico delle feste è ormai diventato un grande classico di Natale. Il brano racconta di una speciale richiesta per Natale: non regali materiali, ma l'amore. E forse proprio quest'anno è ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno.