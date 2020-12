"E giò Carbon", il Natale dei Vomitors

BELLINZONA - I Vomitors hanno pubblicato "E giò Carbon", un Ep di quattro brani a tema natalizio realizzato da Steno, Nic, Lalo e David e registrato, mixato e masterizzato da Stefano Scenini allo Stairway Studio di Cimo.

Si parte con "La Vigilia": un brano strumentale che, a essere sinceri, non ti aspetti molto dal quartetto. «Introduce malinconicamente il Natale che ci prepariamo ad affrontare; un momento di riflessione su tutte le problematiche insorte durante questo lungo 2020. Un piccolo momento di raccoglimento in memoria di coloro che, a causa di questo maledetto virus, ci hanno purtroppo lasciato».

Dopo questo doveroso omaggio i Vomitors tornano al loro sound canonico, com'è chiaro fin dalle prime note di "Novena in Quarantena". «È la vera novità, tra virgolette, di questo album» spiegano. Un brano inedito, datato addirittura 1992, che è stato rivisto in versione natalizia, «con un nuovo testo che tratta questo momento triste per l’umanità, naturalmente sillabato alla Vomitors». C'è anche un videoclip, diretto e montato da Luca Bassi.

C'è poi "Cinc Vint Ghei": ripresa scherzosa di "Jingle Bells" realizzata da Lalo nel 2013 e già pubblicata con ottimo successo. «Per valorizzarlo nuovamente, abbiamo pensato che un restyling con la nuova formazione gli avrebbe dato un nuovo slancio». Infine un altro inedito, “Arnès dala Crico”: «Il brano parla semplicemente di arnesi e del negozio dove acquistarli, con la presenza di doppi e tripli sensi...».

"E giò Carbon" si può trovare in streaming, sugli store online e anche su cd. I Vomitors hanno poi un messaggio per i fan: «Nella speranza di un 2021 migliore, noi siamo impazienti di tornare a esibirci dal vivo, cosa che ci è mancata davvero molto quest’anno. Vi ringraziamo di cuore, augurando a tutti buone Feste». Infine... l'annuncio di un ulteriore regalo, previsto proprio per il giorno di Natale. Di che si tratta? Mistero: altrimenti, che sorpresa sarebbe?