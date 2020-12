Niente pubblico agli Swiss Music Awards 2021

ZURIGO - La 14esima edizione degli Swiss Music Awards si terrà il 26 febbraio 2021 all'Hallenstadion di Zurigo.

Lo hanno comunicato gli organizzatori della kermesse musicale nazionale che, lo scorso anno, fu uno degli ultimi grandi eventi ad avere luogo prima del blocco causato dalla pandemia di coronavirus. Lo show sarà condotto da Nik Hartmann e non prevede la presenza del pubblico. «Siamo molto contenti di trasmettere dall'Hallenstadion» ha dichiarato l'amministratore delegato Marc Gobeli. «Nell'era del coronavirus non ci sarà il pubblico ma ancora più emozione, tante esibizioni e ancora più sorprese.

Gli organizzatori hanno scelto di dire «sì a una versione Corona» per creare una «nuova, autentica e perfino toccante cerimonia di consegna». Gli Swiss Music Awards 2021 saranno ancora più simbolici: «In un anno segnato dalla stagnazione della vita concertistica, è più che mai necessario rendere omaggio a chi realizza musica».

Tutti i candidati ai premi si collegheranno con Hartmann in live streaming e il premio verrà consegnato direttamente al vincitore ovunque si trovi - a casa sua, in albergo, nel bar del paese, in sala prove. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva su 3+.