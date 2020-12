MyCokeMusic Soundcheck torna e mette in palio una serata in tv

ZURIGO - MyCokeMusic Soundcheck entra nel vivo della sua nuova edizione.

Dall'11 dicembre, e fino al 21 gennaio 2021, i talenti musicali di tutti gli stili possono candidarsi sul sito ufficiale della manifestazione. Da 15 anni il MyCokeMusic Soundcheck offre una piattaforma privilegiata per la promozione della scena musicale locale. «Il sostegno dei giovani artisti è oggi più importante che mai. Per questo motivo la Coca-Cola ha deciso di organizzare il popolare concorso musicale anche quest’anno, nonostante le circostanze avverse» spiega l'organizzazione.

Una giuria ai massimi livelli - Oltre alla responsabile di Sony Music Julie Born e al music manager Reto Lazzarotto, farà parte della giuria per la prima volta il presentatore radiofonico e direttore dei programmi di Virgin Radio Switzerland Raoul Hüppi. Tra tutti i candidati, sceglieranno quattro talenti musicali che si sottoporranno alla votazione online. Dopo che la giuria di esperti avrà scelto i suoi preferiti, la decisione toccherà al pubblico svizzero: dal 26 febbraio al 12 marzo sarà possibile votare online il proprio act preferito e partecipare attivamente alla decisione di chi vincerà il MyCokeMusic Soundcheck 2021 e potrà sognare il grande successo.

I coach - Baschi, Loco Escrito, Stefanie Heinzmann e Stress agiranno come coach personali degli act. Accompagneranno i finalisti durante un ampio workshop che vedrà i partecipanti impegnati nelle riprese di un video musicale professionale e nella realizzazione di una foto ufficiale per la stampa. Gli artisti riceveranno inoltre preziosi consigli e approfondimenti per quanto riguarda le esibizioni dal vivo e il self-marketing.

La grande novità: uno show in tv - Per la prima volta i vincitori avranno l’opportunità di un’apparizione televisiva nella trasmissione “Music is Life”, che andrà in onda il 30 aprile alle 20.15 sul canale 3+ di CH Media TV. In collaborazione con MyCokeMusic Soundcheck, il canale televisivo 3+ produrrà uno show musicale nell’Hallenstadion di Zurigo che durerà tutta la serata. Il cantante soul svizzero Seven e il presentatore televisivo Nik Hartmann presenteranno 100 minuti di musica dal vivo. Nik Hartmann, co-direttore delle produzioni interne CH Media, dice a proposito dello show televisivo: «La crisi indotta dal coronavirus ha costretto al silenzio le sedi concertistiche di tutto il mondo. Ma la musica è vita, gioia ed emozioni. E vogliamo celebrare tutto questo in un grande show televisivo. Non in una location qualsiasi, ma all’Hallenstadion di Zurigo, il più grande tempio della musica della Svizzera».

Il premio finale - I vincitori avranno quindi l’opportunità di esibirsi al fianco di rinomate star della musica svizzera come Loco Escrito, Stefanie Heinzmann, Francine Jordi e Beatrice Egli. Il primo premio comprende inoltre un aiuto finanziario del valore di 50mila franchi svizzeri per iniziare la carriera, costituito da 20mila franchi svizzeri in contanti e da un anno di consulenza e sostegno professionale da parte di Gadget abc Entertainment Group AG, prestigiosa agenzia di management che si occupa di musicisti svizzeri come Stress, Baschi, Hecht, Pegasus, Dabu Fantastic e molti altri. L'attenzione sarà rivolta al coaching e al management individuale, agli appuntamenti con i media e alle registrazioni in studio.