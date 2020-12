Ariana Grande, un film-concerto su Netflix

LOS ANGELES - Ariana Grande ha annunciato che il 21 dicembre su Netflix approderà “Excuse Me, I Love You”, il film-concerto del suo tour mondiale “Sweetener".

«Esce come una lettera d'amore per tutti voi» ha scritto la popstar sui social. «È il festeggiamento per tutto ciò che abbiamo condiviso negli ultimi anni». La cantante è consapevole che nel film ci sarà solo una piccola parte «dei centinaia di show e momenti che abbiamo condiviso negli ultimi sei o sette anni», ma ci teneva a ringraziare il suo pubblico per tutto l'affetto che le è stato mostrato e che va al di là di ogni più rosea previsione».

«Volevo esprimervi di nuovo quanto vi sarò eternamente grata» ha aggiunto Grande.