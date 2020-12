«Ho sempre sperato che qualcuno come Beyoncé interpretasse "Jolene"»

NASHVILLE - Malinconica ballata ormai entrata nella cultura popolare statunitense, "Jolene" di Dolly Parton è stata reinterpretata da decine di artiste, tra le quali Olivia Newton-John e Miley Cyrus. La regina del country, però, ne ha in mente una che potrebbe davvero far sfondare il suo singolo del 1973: Beyoncé.

«Jolene è stata registrata in tutto il mondo più di 400 volte in molte lingue diverse, da un sacco di gruppi diversi», ha dichiarato la cantante 74enne intervistata da "The Big Issue". «Nessuna di queste versioni, però, è mai davvero diventata una grande hit», ha continuato. «Ho sempre sperato che qualcuno lo facesse un giorno, qualcuno come Beyoncé», ha concluso Parton.

"Jolene" parla di un tradimento o del timore che lo stesso avvenga. Nel testo, Parton implora una bellissima sconosciuta, Jolene, di non rubarle il suo uomo «solo perché può farlo». Interprentandola nel 1988 (vedi video allegato), la cantante country disse che la canzone si basava su una storia vera e che l'uomo in questione era suo marito, sposato nel 1966.