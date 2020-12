Spotify hackerato: presa di mira anche Dua Lipa

STOCCOLMA - Imbarazzo per Spotify. Un hacker è riuscito a introdursi nelle pagine di alcuni cantanti famosi, modificandole. Tra i profili colpiti ci sono quelli di Dua Lipa (59 milioni di ascoltatori mensili) e Lana Del Rey (oltre 17 milioni).

Come riporta la BBC, il pirata informatico, che ha detto di chiamarsi Daniel, ha sostituito le foto degli artisti con una di se stesso in cui si leggeva «Aggiungetemi su Snapchat». Ha inoltre cancellato le loro presentazioni, inserendo al loro posto messaggi di sostegno al presidente americano uscente («Trump2020») e dichiarazioni di ammirazione per Taylor Swift: «Migliore di tutti, grazie alla mia regina Taylor Swift».

Le modifiche sono state presto annullate. Nel momento in cui scriviamo, Spotify non si è ancora espresso sull'imbarazzante accaduto e non ha ancora risposto alle richieste dell'emittente statale britannica di commentarlo.