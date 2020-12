Natale ricco sotto l'albero di Netflix & co.

LUGANO - Lo streaming non si concede vacanze neanche nel mese di Natale. Anzi, Netflix e compagnia bella hanno annunciato parecchie novità in calendario per questo dicembre. Vediamo alcune delle più interessanti.

Netflix - Iniziamo la carrellata come di consueto con Netflix, che per dicembre punta forte sui film "fatti in casa", con nomi di peso sulla locandina. Nell'ordine, troviamo "The Prom" (11 dicembre), commedia musicale di Ryan Murphy con Meryl Streep e Nicole Kidman, e "The Midnight Sky" (23 dicembre), pellicola sci-fi a sfondo post-apocalittico con George Clooney, che per l'occasione veste i doppi panni di protagonista e regista. Il 4 dicembre sarà inoltre il turno di "Mank", il lungometraggio di David Fincher che racconta la storia dello sceneggiatore di "Quarto Potere", Herman J. Mankiewicz (interpretato da Gary Oldman).

Sul versante delle serie, le principali novità guardano all'estremo oriente. Si val mix di thriller e horror di "Sweet Home" (18 dicembre) alla versione live action di "Alice In Borderland" (10 dicembre), dove un gruppo di amanti dei videogiochi sarà catapultato in una dimensione alternativa, affrontando un vero e proprio gioco per sopravvivere. Il 31 dicembre tornerà infine per un'ultima volta Sabrina con la quarta (e conclusiva) stagione delle sue "Terrificanti avventure". Alla lista aggiungiamo poi anche la miniserie "Stanza 2806" (7 dicembre) dedicata al caso di molestie legato a Dominique Strauss-Kahn, "Selena: La serie" (4 dicembre) e "Mondi alieni" (2 dicembre).

Prime Video - Passando ad Amazon, sotto l'albero ci sono due serie esclusive al debutto. La prima è "The Wilds" (la prima puntata, in arrivo l'11 dicembre, sarà visibile gratuitamente per tutti), un "teen drama" che vedrà un gruppo di ragazze ritrovarsi su un'isola deserta dopo un disastro aereo. Non si conoscono tra loro, ma scopriranno presto di non essere finite insieme per caso. Il 18 dicembre sarà il turno dell'epico viaggio di "El Cid", da ragazzino a vero eroe di guerra, con Jaime Lorente, già nel cast de "La Casa di Carta. Tra gli appuntamenti più attesi va poi ricordato anche quello con la quinta stagione di "The Expanse" (16 dicembre).

Disney+ - Il mese di dicembre sarà molto interessante anche per lo streaming targato Disney. Tre sono i nomi in primissimo piano, a partire da "Soul", il film d'animazione (già acclamato dalla critica) firmato da Pixar, che sarà disponibile il giorno di Natale per tutti gli abbonati. C'è poi "Mulan", che dopo mesi di formato "premium" sarà finalmente visibile a tutti a partire da venerdì. E infine, parlando di serie, l'attenzione è ancora una volta tutta per "The Mandalorian", con il finale della seconda stagione.

