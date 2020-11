Mariam: quanto male fa quando ci si perde di vista

COLDRERIO - Esce proprio questo venerdì 27 novembre, su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo della cantante momò Mariam. Il titolo non potrebbe essere più emblematico: “ho scritto una canzone perché non avevo da fare”.

«L'ho scritta durante la quarantena», ci conferma la 19enne, «ed è la prima canzone che in italiano che io abbia mai composto, anche prima di “Non mi fido più” (il singolo precedente, uscito ad agosto, ndr.)».

Un brano che è anche un'istantanea molto malinconica e intima: «è una canzone molto personale e per me ha un significato particolare», continua, «il testo è in parte autobiografico, ho voluto scavare nelle mie esperienze, e parla di due persone che finiscono per allontanarsi. Spesso, nelle amicizie o relazioni sentimentali, una delle due persone a un certo punto decide di lasciarti andare e di non averti più nella propria vita».

Mariam