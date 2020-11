“Space Rules”, l'elettronica vista dall'altro

STABIO - Non è un segreto, ma spesso e volentieri non se ne parla. Può succedere che a un rapper le rime inizino a stare “un po' strette”, per così dire.

Ne sa qualcosa lo stabiese Costa, una delle colonne della crew momò Big Bang Family, e un personaggio in movimento artistico costante. A dimostrarlo anche un'ultima uscita per la sua label di beats/elettronica (sì, avete letto bene).

Il disco “Space Rules”, che porta il nome dell'etichetta, contiene 8 tracce per altrettanti membri del collettivo più un super ospite: North of Loreto, l'alter-ego electro di Bassi Maestro. «Lo abbiamo cercato perché lo volevamo tantissimo», ci racconta Costa, «e alla fine lo abbiamo incastrato (ride). Scherzi a parte, quando in studio ha sentito a quello che stavamo lavorando ha deciso di partecipare. Come North of Loreto è attivo già da qualche tempo, ha pubblicato un disco nel 2019, è un po' il suo modo di tagliare i ponti con l'hip-hop italiano, una strada nuova».

Ma cosa porta dei rapper come voi a cimentarsi in questo “lato oscuro” della musica elettronica? «Diciamo che, se si tolgono dai giochi le voci e le rime, resta più spazio per lavorare sul resto. Concentrarsi sulla ricerca dei suoni, sui ritmi e sulle strutture senza il vincolo – o la paura – di remare contro alla canzone».

E, parlando di questo “Space Rules”, malgrado gli autori siano 8 il risultato è un tutt'uno: «A parte Bassi siamo tutti noi, i membri della label, quindi in un certo senso è come se fosse il prodotto di una band... Ne siamo molto soddisfatti». Assieme a Costa, fra le tracce, troviamo nomi noti come Mardoch e Lazy Marf ma anche Monsieur G, Exe, Dave Pee e Stex. Il disco può essere sentito sui vari portali streaming, e acquistato (in vinile o digitale) sul popolare sito bandcamp.com.