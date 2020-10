Netflix ha deciso, non ci sarà una seconda stagione di “Away”

LOS ANGELES - Netflix ha deciso di non rinnovare per una seconda stagione la serie di spaziale “Away”. Lo conferma, in esclusiva la rivista Variety. La serie, che vede nel ruolo di protagonista la premio Oscar Hilary Swank, raccontava di una fantascientifica - ma molto realistica - missione spaziale su Marte.

Non sono note le cause all'origine della cancellazione della serie, stabilmente nelle prime 10 più viste anche in Svizzera. Recentemente la piattaforma di streaming ha cancellato diversi altri show molto apprezzati, "Glow", "Altered Carbon" e "I am not okay with this".

In uno di questi casi ("Glow") a influire era stato il coronavirus che aveva ostacolato le riprese di uno show che, basandosi sul wrestling femminile, non poteva fare a meno del contatto fisico degli attori. Visti gli spazi ristretti delle astronavi di "Away", il discorso potrebbe essere stato il medesimo.

Oltre alla dilazione e all'aumento dei costi, infatti, il rischio di uscire con troppo ritardo rispetto alla stagione precedente è spesso e volentieri visto come un forte dissuasore dal rinnovo.