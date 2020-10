Tom Cruise a Roma per Mission Impossible 7

ROMA - Proseguono le riprese del settimo capitolo della saga di Mission Impossible. Questa volta il set prescelto è Roma, tra il Colosseo e Piazza Venezia.

L'attore è stato immortalato mentre gira alcune scene in compagnia dell'attrice Hayley Atwell tra BMW fiammanti, vecchie Fiat 500, e mezzi della polizia italiana.

E proprio a bordo della motocicletta delle forze dell'ordine l'attore ha salutato i fan giunti per ammirarlo al lavoro.

Tutto i membri del cast rimarranno nella capitale italiana almeno fino al 20 ottobre. Le riprese sarebbero dovute cominciare a fine febbraio a Venezia, ma l'emergenza coronavirus aveva costretto la troupe a rimandare. Per le scene girate in Italia il budget si aggira attorno ai 35 milioni di dollari.

Ma l'amore di Tom Cruise per Roma non è recente. Già il terzo capitolo della saga era stato girato in parte a Roma, nei pressi del Vaticano. E nel 2006 l'attore scelse Bracciano, in provincia di Roma, quale località per celebrare il matrimonio con Katie Holmes.

