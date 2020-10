Il prossimo concerto di Billie Eilish? Dal vostro divano

LOS ANGELES - Spendereste 30 dollari per vedere un concerto di Billie Eilish in diretta (o eventualmente in differita di qualche ora) direttamente dal divano di casa vostra? Se la risposta è sì, non dovrete attendere molto.

La giovane star statunitense ha infatti annunciato da poco che terrà un'esibizione a Los Angeles in livestreaming - fruibile sia in diretta che "on demand" nelle 24 ore successive - dal titolo "Where Do We Go? The Livestream", il prossimo 24 ottobre.

«Mi manca un sacco esibirmi in concerto», ha scritto su Instagram, lanciando l'evento che sarà trasmesso attraverso il suo sito ufficiale.