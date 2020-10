Casi di coronavirus sul set di "Jurassic World"

LOS ANGELES - Poche ore fa era stata annunciata la nuova data di uscita del film "Jurassic World: Dominion", che da giugno 2021 era slittata a giugno 2022.

Ora si aggiunge un nuovo stop per la produzione: il regista Colin Trevorrow ha comunicato via Twitter che a causa di alcuni risultati dei test, tutto lo staff dovrà fermarsi per due settimane. Anche se in un secondo momento sono risultati tutti negativi. «A causa dei protocolli di sicurezza andremo in pausa per due settimane. Torneremo presto».

Le riprese, salvo altre sorprese, dovrebbero concludersi a novembre.