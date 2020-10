Un ottobre più che ricco, tra Rihanna "The Mandalorian 2" e il finale di "Suburra"

LUGANO - Il mese di ottobre è ricco di novità per le principali piattaforme di streaming. Ecco alcune delle più rilevanti a giudizio della redazione.

Netflix - È grande l'attesa per l'ultima stagione di "Suburra", a partire dal 30 ottobre. La conquista di denaro e potere a Roma e potere prosegue e arriva fino all'epilogo. C'è poi la seconda stagione di "Unsolved Mysteries", che torna a occuparsi di casi (reali) irrisolti, di sparizioni e omicidi misteriosi.

Tra le serie più intriganti segnaliamo "The Haunting of Bly Manor", "Grand Army" e "La regina degli scacchi". Mentre tra i film hanno una certa importanza "Rebecca" (che richiama il film di Hitchcock di 80 anni prima), "Il processo ai Chicago 7", la storia del gruppo K-Pop "Blackpink: Light Up the Sky" e "Hubie Halloween" con Adam Sandler.

Prime Video - Ottobre su Amazon Prime Video si è aperto con "The Walking Dead: World Beyond", che parla della prima generazione di giovani cresciuti tra gli zombie e "Savage X Fenty Show Vol. 2", il fashion show che mostra la nuova collezione autunnale 2020 creata da Rihanna e che si avvale di un ricchissimo parterre di star: da Lizzo a Bella Hadid, da Cara Delevingne a Travis Scott, da Demi Moore a Bad Bunny, da Paris Hilton a Irina Shayk.

Altre uscite previste in questo mese sono "NOS4A2", che arriva alla seconda stagione; "Utopia", serie incentrata su un gruppo di persone che cerca di salvare il mondo e che vede John Cusack tra i protagonisti; "Truth Seekers", serie comedy che segue alcuni investigatori del paranormale alle prese con fantasmi e avvistamenti. Poi "The Challenge: ETA", docuserie che racconta la storia del gruppo terroristico spagnolo dal 1968 fino allo scioglimento nel 2018.

E poi c'è il nuovo film di Borat, del quale abbiamo già parlato qui.

Disney+ - Il titolo più significativo di ottobre 2020 è "The Mandalorian 2", che debutta in streaming sulla piattaforma dal 30 ottobre. Una settimana prima sarà la volta de "La storia di Olaf", corto dedicato al famoso personaggio di "Frozen". Inoltre programmi per i più piccini e documentari come "Talenti spaziali" e "Vita da scimpanzé".