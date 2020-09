Al via "Klimt Experience": «Sarà un’esperienza a 360 gradi»

LOCARNO - “Il Bacio”, “L’albero della vita” o “Giuditta”: anche chi pensa di non conoscere Klimt conosce Klimt. Le opere del celebre artista austriaco vissuto a cavallo tra ‘800 e ‘900, uno dei padri della Secessione viennese, sono infatti sensuali immagini simbolo (oltre che simboliste) che hanno contribuito a cambiare la storia dell’arte.

Da oggi al 22 novembre, per la prima volta in Svizzera, sarà possibile “immergersi” nelle creazioni e nella vita del pittore grazie a “Klimt Experience”, mostra multimediale che accoglierà i visitatori al PalaCinema di Locarno. Gli ospiti si troveranno circondati da 700 immagini riprodotte ad altissima definizione da proiettori laser e accompagnate da una colonna sonora diffusa da un impianto Dolby Surround di ultima generazione. Completano la mostra un’area didattica introduttiva, una sala degli specchi e varie postazioni dotate di visori per la realtà virtuale per tuffarsi dentro ai più famosi capolavori di Gustav Klimt.

«Il visitatore troverà una mostra particolare, non la classica mostra standard in cui si osservano dei quadri», spiega Gabriele Censi, direttore di GC Events. «Sarà un’esperienza a 360 gradi, multimediale, didattica e anche ludica», aggiunge.

«Ospitare questa mostra significa valorizzare degli spazi e delle infrastrutture di cui il PalaCinema dispone, destinati all’accoglienza e a eventi di varia natura», sottolinea dal canto suo Roberto Pomari, direttore del PalaCinema. «Questa è una vera prima perché stiamo accogliendo un’installazione tecnicamente all’avanguardia che permette di valorizzare ed esplorare il mondo artistico di Gustav Klimt e di tutta l’epoca in cui si è svolta la sua produzione artistica», continua. «Portiamo altresì a conoscenza del pubblico alcuni aspetti della sua vita e della sua creazione che, a tutt’oggi, sono rimasti piuttosto inesplorati», conclude.

“Klimt Experience” è al PalaCinema di Locarno dal 22 settembre al 22 novembre 2020. Prevendita biglietti su biglietteria.ch. Aperto tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 20. Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. A causa di un evento privato, sabato 26 settembre la mostra seguirà i seguenti orari: 09 - 14. La mostra si svolge rispettando tutte le normative anti-Covid 19.

Tio/20 minuti/Davide Giordano