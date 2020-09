Ora puoi affittare la villa del principe di Bel-Air

LOS ANGELES - «Questa è la maxi-storia di come la mia vita cambiata, capovolta, sottosopra sia finita. Seduto su due piedi qui con te ti parlerò di Willy superfico di Bel-Air». Impossibile non ricordare la sigla del telefilm che ha fatto impazzire più di una generazione, e ha lanciato la carriera di Will Smith.

Simbolo della serie era anche la super villa di Bel-Air. Ora per qualcuno il sogno di poter trascorrere una notte all'interno della «sventola di casa» è realtà: su Airbnb è infatti possibile affittare l'abitazione. Ma attenzione, non si trova a Bel-Air, ma a Brentwood, a qualche chilometro di distanza. E non viene affittata l'intera abitazione, ma solo una parte, quella che apparteneva a Willy. L'affitto comprende: camera da letto, bagno, piscina, salone e sala da pranzo.

A scrivere l'annuncio è proprio Willy in persona, che assicura di aver provveduto ad effettuare tutte le pulizie del caso. E avvisa: «La mia collezione di sneaker è off limits, ok?».

Il costo? Solo 30 dollari al giorno, e le notti disponibili sono però solo cinque. Le prenotazioni aprono il 29 settembre.

Tuttavia è bene ricordare che il telefilm è stato girato in gran parte in un set cinematografico, e non all'interno della villa.

Anniversario - Proprio qualche giorno fa il telefilm ha compiuto 30 anni. Per l'occasione Will Smith aveva pubblicato una foto della reunion del cast (mancava solo "Zio Phil", morto nel 2013). Lo speciale andrà in onda il giorno del Ringraziamento.

La serie ha avuto talmente tanto successo che verrà riproposta in una nuova versione, che debutterà nel 2021. Il produttore? Ovviamente Will Smith.