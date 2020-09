La bislacca musica di “Forse” finalmente è uscita dal cassetto

LUGANO - È rimasto quasi cinque anni nel cassetto ma alla fine vedrà la luce... in audiocassetta. No, non è una gag – anche se un pizzico di delirio e stranezza questo “Harmony” non può che avercelo – ma il disco d'esordio da solista del poliartista Giammaria Zanda, in arte Forse.

«Se alla fine l'ho fatto uscire forse un po' di colpa ce l'ha Dug (Damiano Merzari, anche lui artista e musicista con i mitici luganesi Pussywarmers, ndr.)», ci racconta scherzando il diretto interessato, «le prime registrazioni risalgono al 2015, il master è del 2017 e poi... è rimasto lì».

Da sempre in mille faccende affaccendato (fra mostre ed eventi) Giammaria, “Giamma” per chi lo conosce, quelle 13 canzoni – suonate tutte da sé fra tastiere, chitarra e loop – le suona in giro per la Svizzera da anni: «La definirei musica leggera sbarazzina ma pesante allo stesso tempo», continua, «dal punto di vista dei suoni è molto personale, ci sono dentro tutte le mie influenze. Per quanto riguarda i testi, invece, resto un po' più nebuloso, dubbioso... Nel regno del... Forse».

Sono canzoni che portano in vita personaggi un po' sghembi, come quelli disegnati nel suo libretto-cult nell'underground ticinese “Nice TomeEtyou”: «Sicuramente c'è più una visione del mondo che la voglia di romanzarlo. Ho sempre concepito le canzoni come dei quadri, come delle cose che devono avere all'interno dei loro equilibri».

Disponibile sin d'ora in digitale, sul portale Bandcamp, lo sarà fisicamente «più in là» – come già detto – in forma di cassetta: «È la prima uscita di una nuova etichetta discografica che si chiama Dischi Amici, ogni uscita sarà gemellata con un'altra etichetta. In questo caso con la We don't make it di Friborgo».

DischiAmici