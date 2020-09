Scocca l'ora di Enola Holmes e Mulan

LUGANO - Il calendario di settembre di Netflix si presenta con tante novità ai nastri di partenza. Sfogliando la programmazione del colosso dello streaming si vedono infatti numerose prime stagioni in rampa di lancio.

In ordine d'uscita ci sono "Il giovane Wallander" (3 settembre), che racconta le origini del detective svedese Kurt Wallander, già protagonista di numerose serie tv; "Away" (4 settembre), che vede la comandante Emma Green lasciare figlia e marito per guidare una pericolosa missione su Marte; l'horror psicologico di "Ratched" (18 settembre), ambientato nel 1947 (e basato sul romanzo "Qualcuno volò sul nido del cuculo" di Ken Kesey) con Sarah Paulson nei panni di un'infermiera che inizia il suo lavoro in un ospedale psichiatrico; e infine "Sneakerheads" (25 settembre), creata su misura per i collezionisti fanatici di scarpe sportive.

Per quanto riguarda i film targati Netflix, il mese si apre all'insegna dei sentimenti (in positivo e in negativo) con "Love, Guaranteed", "Sto pensando di finirla qui" e "So Much Love To Give", una commedia argentina su un uomo con due mogli. Il 16 settembre sarà il turno de "Le strade del male" con Tom Holland. La data più attesa è però quella del 23 settembre, che vedrà il ritorno "a casa" di Millie Bobby Brown, vestendo però i panni di "Enola Holmes", la sorella del celebre detective.

Streaming però non è unicamente sinonimo di Netflix. Anche le altre piattaforme hanno infatti in programma diverse novità. Disney+ punta forte sull'adattamento live action di "Mulan" che arriverà in esclusiva dal 4 settembre (accesso VIP). Il film non sarà però visibile con il solo abbonamento ma, tasto dolente, richiederà il pagamento una tantum di 29 franchi.

Tra le proposte più interessanti ci mettiamo anche "Becoming", una serie a cadenza settimanale (la prima puntata è prevista per il 25 settembre) dedicata alla storia e alle origini di dieci personaggi famosi, da artisti ad atleti, fra i quali Adam Devine, Ashley Tisdale, Nick Cannon e Candace Parker.

Concludiamo la consueta carrellata mensile con le novità di Prime Video, che per settembre propone la seconda stagione di "The Boys" e lancia "Utopia", serie tv remake adattata dall'omonima serie britannica. Per gli appassionati di sport debutterà inoltre "Fernando", la docu-serie esclusiva in cinque episodi su Fernando Alonso, due volte campione del mondo nel campionato di Formula 1.

Netflix