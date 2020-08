Le Officine Sonorum questa domenica sono di nuovo live

LUGANO - Dopo il fortunato e interessante esordio di inizio mese, ritornano questa domenica 30 agosto i concerti live in diretta streaming di Officine Sonorum.

Il progetto, lo ricordiamo, nasce dalla volontà (e dagli sforzi) dei professionisti del settore eventi e musica dal vivo: «Da una parte lo stiamo facendo per ritrovare il piacere e le sensazione che danno i concerti, dall'altro per sensibilizzare l'opinione pubblica della situazione drammatica in cui ci troviamo a causa del Covid-19», ci spiegano gli organizzatori.

Una comunione d'intenti, quindi, per una serata all'insegna della musica ma anche delle storie di vita vissuta di chi, dopo il terremoto coronavirus, si trova a dover pensare a un futuro ancora incerto.

Per questo prima della musica (ore 19) verrà dato spazio a una piccola tavola rotonda a cui parteciperanno personalità del mondo degli eventi che racconteranno le loro esperienze. L'inizio dei concerti è fissato per le ore 20 e vedrà alternarsi sul palco dello Studio Canaa di Losone tre progetti musicali: due nostrani e uno elvetico.

Non ha bisogno di molte presentazioni la cantautrice Rossana Taddei, cresciuta in Ticino ed esplosa in Urugay, che salirà sul palco delle Officine fresca di un concerto al Longlake (tenuto la sera prima). Arrivano da Ginevra, invece, i Duone un duo (sic) sperimentale fra canto, poesia e percussioni. Più giovani ma altrettanto interessanti, le special guest della serata: la rapper nostrana Marteena, che si esibirà accompagnata dall'amica e bassista Evelin.

Come fare per assistere allo streaming live? Facile, collegandosi su piazzaticino.ch, sul sito delle Officine Sonorum o sulla tv web Enjy.tv. Replica il giorno dopo anche su Swisscom tv sui canali di Enjy tv e Ticinocom.

Officine Sonorum