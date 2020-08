"Project Power": il film sorpresa che può diventare serie

LOS ANGELES - Netflix non è solo serie televisive. Il colosso dello streaming è diventato un punto di riferimento per i fan quando si parla di serialità - ma spesso ci si dimentica che il servizio fornisce tanti contenuti come film e documentari. E proprio nel giorno di Ferragosto, Netflix ha voluto regalare ai suoi fan un lungometraggio ad altissimo contenuto di adrenalina: "Project Power".

Il film non solo è riuscito a scalare immediatamente la classifica dei più visti ma anche a guadagnarsi una speranza di “vita futura”, visto che già si parla della realizzazione di un sequel sotto forma di serie televisiva.

Facendo un passo indietro, "Project Power" non rappresenta una novità ma ha senza dubbio qualcosa di particolare, in grado di attrarre l’attenzione degli appassionati dei film di azione, di quelli dei supereroi e quindi di un pubblico particolarmente ampio. La trama è ambientata in una New York infestata da una nuova droga in pillola capace di dare super poteri e o di uccidere. Ci sono due persone a combattere questa situazione: un detective interpretato da Joseph Gordon-Levitt e un ex militare (Jamie Foxx). Infine troviamo anche una piccola spacciatrice che si ritrova nei guai.