Katy Perry: il suo “Smile” arriva il 28 agosto

LOS ANGELES - L’attesa continua. Katy Perry è costretta a rimandare ancora la pubblicazione del suo ultimo lavoro discografico. L’uscita del disco prevista per il 14 agosto è stata rinviata di due settimane, al 28 agosto. Tra i fan dunque cresce l’attesa per questo album che la cantante ha descritto come uno dei più “intimi” della sua carriera.

E lo “Smile” (il sorriso, ndr.) è il simbolo che ha scelto per combattere un momento di grande difficoltà come ha raccontato lei stessa sulla pagina Instagram: «Ho scritto la title track di questo disco quando stavo vivendo uno dei momenti più neri della mia vita e avevo perso il sorriso. Questo intero disco è il mio viaggio verso la luce, con storie di resilienza, speranza e amore».

Il sorriso come arma per combattere i momenti difficili, la 35enne cantante americana ancora una volta non ha paura di mostrare le sue fragilità, e stavolta ha deciso di farlo con un racconto dai temi “circensi”: «Ho pensato che un clown triste che aveva perso il suo sorriso raccontasse alla perfezione come mi sono sentita negli ultimi due anni. Credo di essere una cantante che usa molto l’humour nella musica e nelle mie performance. Ma per anni ho avuto la sensazione di averlo perso, di essere diventata troppo persona e aver smarrito la voglia di giocare. E poi la vita è come un circo, basta pensare ai momenti folli che stiamo vivendo».

Keystone