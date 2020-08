Un nuovo "principe di Bel-Air", ma in chiave drammatica

LOS ANGELES - Anche "Willy, il principe di Bel-Air" avrà il suo reboot, ma si tratta di qualcosa di molto diverso dalla classica operazione di recupero di un cult del passato.

Si parte infatti da "Bel-Air", il trailer di circa quattro minuti che il regista Morgan Cooper ha realizzato lo scorso anno e che è diventato virale, raccogliendo oltre 5,6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra chi ha gradito la rivisitazione in chiave contemporanea e drammatica della sit-com anni Novanta c'è il suo protagonista, Will Smith. Il rapper, che diventò una star planetaria grazie a questo ruolo, ha apprezzato lo sguardo profondo nei conflitti interiori e personali dei protagonisti e il taglio dato da Cooper, che unisce momenti divertenti alla quotidianità di un afroamericano nella società odierna.

La macchina è in moto - in maniera discreta - da più di un anno, riferisce l'Hollywood Reporter. Cooper sarà regista, sceneggiatore e co-produttore esecutivo. Smith rientrerà proprio come produttore esecutivo e sarà in compagnia di Benny Medina e Quincy Jones. Anche gli autori dell'originale, Andy e Susan Borowitz, faranno parte del progetto. Non si sa ancora su quale piattaforma approderà la serie: sono in corso trattative con Netflix, Peacock e HBO Max.