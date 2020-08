Deep Purple, la magia continua con "Whoosh!"

LONDRA - Il rock e la sua magia (probabilmente) non passeranno mai di moda. Come non passerà di moda la voglia di raccontare emozioni e di provare a cambiare le cose con la musica.

È quello che vogliono fare i Deep Purple con il loro nuovo album, uscito negli scorsi giorni e intitolato “Woosh!”. Un suono onomatopeico che «indica il rumore di qualcosa che scivola via veloce - spiega il batterista Ian Paice -. In questo caso può essere il tempo, per noi che facciamo musica da 50 anni ma ci sentiamo come se avessimo iniziato ieri, ma può essere anche l’umanità che se non stiamo attenti rischia grosso».

E il tema dell’ambiente e del rapporto con l’uomo con quello che lo circonda è centrale in questo lavoro della band: «Stiamo distruggendo la casa in cui abitiamo e se non facciamo qualcosa il pianeta magari sopravviverà ma noi no».

La musica resta però l’argomento fondamentale e nonostante il passare degli anni - e il suono che li ha sempre contraddistinti - la band cerca anche di guardare al futuro con un occhio diverso: «Non vogliamo fare - continua Paice al Corriere della Sera - un’operazione nostalgia. Ci sentiamo in continua evoluzione. Quando guardo i video del passato a volte non mi riconosco, le cose che facevo forse non so più farle ma so farne di nuove. E credo che questa sia la cosa più giusta. Sarebbe senza senso continuare a correre dietro alle ragazze o a fare gli spericolati in auto».