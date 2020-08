"The Rain": su Netflix arriva il momento della verità

COPENAGHEN - Tutti pronti al gran finale. "The Rain" è sbarcata su Netflix per la sua terza stagione, che concluderà la narrazione.

La serie televisiva danese, la cui prima stagione è stata trasmessa nel maggio del 2018, si è fatta subito apprezzare per un racconto crudo e senza fronzoli, anche se i protagonisti sono poco più che adolescenti. Una storia per certi versi spietata che, se risultava attuale al momento della messa in onda della prima stagione, lo è ancora di più in questo momento.

La storia, ambientata in Danimarca, è molto semplice: tutte le persone toccate da una strana pioggia iniziano a morire. Simon e Rasmus, due fratelli figli di uno scienziato della Apollon, rimangono in un bunker destinato al padre. Ma dopo sei anni di reclusione, durante i quali non sono minimamente a conoscenza di ciò che avviene fuori, entrano in contatto con il mondo esterno quando si imbattono in un gruppo di giovani sopravvissuti a caccia di cibo.

Da quel momento il loro concetto di sopravvivenza si trasforma in un viaggio alla ricerca della verità sul padre e su quanto sta avvenendo del mondo. Un racconto attuale perché, come hanno dichiarato gli sceneggiatori in più occasioni, il loro lavoro è influenzato anche da quello che avviene nel mondo - soprattutto quando si parla di cambiamenti climatici. Una storia che ci mette di fronte a un futuro per ora “fantastico” ma che si potrebbe rivelare drammaticamente reale.