Billie Eilish, il suo «futuro» scritto durante la quarantena

LOS ANGELES - Seduta sotto un albero, al riparo dalla pioggia, osservando i riflessi della Luna e del cielo stellato che si specchiano sulla superficie di una pozzanghera. Protagonista dell'improbabile scenario è la giovanissima Billie Eilish - per l'occasione inchiostrata dall'animatore "aussie" Andrew Onorato - nel videoclip animato di "my future".

Il suo ultimo singolo, scritto a quattro mani con il fratello Finneas nel bel mezzo del lockdown imposto dalla pandemia, segna un "ritorno" importante per la stellina statunitense in quello che, sin dall'alba, si era annunciato come il suo anno.

La ballata, sussurrata nel suo consueto stile, vede Billie ritagliarsi uno spazio tutto per sé, riflettendo sul passato e dichiarando il proprio amore nei confronti dei tempi che verranno. Il pezzo però vuole essere al contempo anche una tela che ognuno può completare attingendo ai propri colori.

«L’abbiamo scritta agli inizi della quarantena. È un pezzo molto speciale per me» che coglie «esattamente l'istante in cui la mia mente si trovava - speranzosa, entusiasta e del tutto concentrata su auto-riflessione e crescita personale», ha dichiarato la cantante. E «di recente», ha aggiunto, il brano «ha assunto un importante nuovo significato alla luce di quanto sta accadendo in tutto il mondo. E spero che possiate trovarci un significato per voi stessi».