Le novità di Netflix, Disney+ e Prime Video per il mese di agosto

LUGANO - Lo streaming video non conosce pause estive. E anche per il mese di agosto, le principali piattaforme d'intrattenimento "on demand" hanno annunciato diverse novità. Vediamo le più interessanti.

Iniziamo da Netflix, che come di consueto si presenta ai nastri di partenza con la lista più corposa, cercando di non dimenticare nessuna fascia del proprio pubblico. A essere particolarmente soddisfatti saranno gli amanti di miniserie tematiche e documentari. Sul menu arriveranno piatti come "Immigration Nation", serie che butta un occhio dietro al sistema di immigrazione americano; "World's Most Wanted", uno speciale di cinque episodi dedicato cinque grandi criminali tuttora ricercati; "Anelka: Genio e sregolatezza", docu-film sull'ex giocatore di Arsenal, Chelsea e Juventus.

Tra le altre esclusive troviamo poi "Biohacker", una serie Netflix Original prodotta in Germania che ruota attorno a una studentessa che scopre esperimenti poco ortodossi nel suo campus universitario; "Project Power", action a tinte vagamente sci-fi con Jamie Foxx e "La rapina del secolo", una serie ispirata a fatti realmente accaduti nel 1994 in Colombia che sembra confezionata su misura per i fan della "Casa di carta". A completare l'elenco troviamo infine le nuove stagioni di "Lucifer" e "The Rain" e un paio di blockbuster come "Venom" e "Basic Instinct".

Decisamente meno scoppiettante è l'agosto in casa Disney, che dopo aver sparato il colpo grosso con il visual album di Beyoncé venerdì scorso, ha annunciato solo una manciata di novità. In arrivo ci sono "Howard", documentario con contenuti mai visti prima sulla vita del paroliere Howard Ashman; "The Greatest Showman", musical di successo con Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya e Rebecca Ferguson, e infine il lungometraggio animato "Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’universo".

Concludiamo con Prime Video, che fra le novità più interessanti del mese propone "The Last Narc", una docuserie prodotta in casa Amazon che segue le indagini sul rapimento e l'omicidio dell'agente della DEA Enrique Camarena, detto Kiki, ucciso nel 1985 in Messico. Per mercoledì è inoltre annunciato anche l'arrivo di "The Head", serie ambientata in una stazione di ricerca del Polo Sud. Il protagonista sarà il biologo Johan Berg, che al suo arrivo troverà quasi tutto lo staff morto.

Netflix