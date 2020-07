Rihanna ed Eminem, un misterioso post fa sognare i fan

LOS ANGELES - Eminem e Rihanna hanno qualche progetto segreto in serbo? Un nuovo singolo o magari qualcosa in più? Difficile dirlo per ora, ma l'entusiasmo in rete sta crescendo in modo esponenziale. Le speculazioni hanno preso il via in questi ultimi giorni, a causa di un criptico post apparso su Instagram, firmato dal "Burn It Down Group", la società che si occupa del comparto marketing della Shady Records, l'etichetta fondata da Eminem.

La foto pubblicata mostra la "E" capovolta, logo utilizzato dal rapper sin dagli albori della propria carriera, che si incastra con la "R" ripresa dalla copertina del disco "Rated R" della cantante delle Barbados. Il tutto condito con un paio di emoji con gli occhi sbarrati. Il post ha fatto rapidamente il giro del Web, spinto con forza attraverso i vari social network.

L'indiscrezione non è stata ancora confermata ufficialmente, ma le rispettive schiere di fan già sognano un seguito di quella "Love The Way You Lie" che nel 2010 scalò le classifiche, diventando il singolo più venduto nella carriera del rapper di Detroit, con 37 milioni di copie in tutto il mondo. Ma a essere forse ancora più atteso è proprio un ritorno di Rihanna, le cui apparizioni sulla scena nell'ultimo lustro si contano sulle dita di una mano.