I supereroi incasinati di “The Umbrella Academy” se la giocano alla pari con la Marvel

LOS ANGELES - Se vi piacciono i supereroi, questa è la serie che fa per voi. Ma attenzione, non si tratta di supereroi come tanti altri, ma di una famiglia disfunzionale ma con tanti straordinari poteri e altrettanti problemi personali. "The Umbrella Academy" torna su Netflix con una seconda stagione ancora più azzeccata della precedente.

Tratto dalla graphic novel di Gerard Way e di Gabriel Bà, racconta la storia di un super gruppo di ex bimbi-prodigio. Sette bambini dalle incredibili capacità, cresciuti dal misterioso miliardario Reginald Hargreeves, per creare un team in grado di scongiurare qualsiasi minaccia. Ma le cose, con gli anni, si complicano e collassano completamente con la morte di Hargreeves.

Se l’obiettivo della prima stagione era quello di prevenire una misteriosa l’apocalisse, nella seconda i magnifici 7 devono trovare il modo per rimediare ai loro errori e ritrovarsi salvando (ancora una volta) il mondo da un cataclisma distruttivo. Non sarà un’impresa facile visto che sono sparsi "nel tempo" ( per la precisione negli anni '60) e c'è chi vuole mettere loro i bastoni fra le ruote.

"The Umbrella Academy" in questa sua nuova tornata si conferma in maniera originale, ritmatissima e davvero divertente. Davvero molto ispirato il cast, così come la regia, che portano lo show a giocarsela alla pari anche con i ”colleghi” della Marvel cinematografica. Insomma, una sorpresa decisamente piacevole e tutta da vedere.

