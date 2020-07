"La Grande Fuga": sei bambine ticinesi contro il coronavirus

MENDRISIO / LUGANO - Confrontati alla pandemia di Covid-19, abbiamo scoperto quanto noi e persino le autorità possiamo sentirci impotenti di fronte a una simile crisi. Una sensazione d'inadeguatezza che appare ancora più sorprendente se vista dagli occhi dei bambini, abituati a credere che gli adulti abbiano tutte le risposte. A non restare spiazzate dall'apparente incapacità dei "grandi", però, sono le sei piccole protagoniste di "La Grande Fuga", webserie ticinese girata su Zoom durante il confinamento e prodotta dalla PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi.

«Doveva essere un esperimento o una prova, il risultato invece è molto importante per la PopMusicSchool e molto emozionante», confessa il cantautore momò citato in un comunicato. «La cosa più bella è essere riusciti a trasformare un lockdown in un gioco per i bambini stessi e a trasformare un momento difficilissimo in un progetto felice grazie alla passione per la disciplina», aggiunge rievocando il concetto che sta dietro a "La vita è bella", film nel quale «un dramma» diventa «un gioco» per un bambino.

Il risultato è una webserie in 12 puntate i cui primi due episodi sono stati pubblicati sul canale YouTube della PopMusicSchool lunedì 13 luglio e ieri: «L'obbiettivo è chiaro: salvare il mondo dal Coronavirus perché i grandi non gli sembrano tanto capaci, perché in fondo che cosa ci vuole per arrivare all'ONU o dalla Regina d'Inghilterra?», spiega il produttore. Le successive puntate seguiranno ogni lunedì alle 12.

La regia di "La Grande Fuga" è di Sarah Paoletti e Alberto Barbi, coach di recitazione della PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi. Barbi si è occupato anche della scrittura assieme a Davide Nevoso.