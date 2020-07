“Un viaggio nella storia del Festival” con i registi in corsa per i Pardi 2020

LOCARNO - Spinta a reinventarsi a causa della pandemia di Covid-19, l'edizione 2020 del Festival del Film Locarno si arricchisce di una nuova proposta. I registi dei film “sospesi” - i 20 progetti la cui lavorazione è stata interrotta a causa del coronavirus e che sono stati selezionati per il concorso "The Films After Tomorrow" - saranno anche i protagonisti di una nuova sezione di Locarno 2020: "Un viaggio nella storia del Festival".

A loro, infatti, è stato affidato il compito di scegliere venti titoli che attraversano – e rappresentano - più di 70 anni di storia della manifestazione, dal 1946 al 2019. Questi film saranno visibili online in tutta la Svizzera e 10 di essi verranno proposti in sala a Locarno, con le proiezioni che si terranno tra il 5 e il 15 agosto al GranRex, al PalaCinema e al PalaVideo. Al contempo, grazie alla partnership del Festival con la piattaforma curata da MUBI, sarà possibile per gli spettatori del resto del mondo scoprire questo percorso cinefilo in molti altri paesi.

Ogni regista ha dovuto scegliere un film della storia del Festival che lo abbia folgorato, affascinato o ispirato. «Sarebbe impossibile riproporre la storia del Locarno Film Festival nella sua interezza: i soli lungometraggi internazionali selezionati dal 1946 rappresenterebbero più di 1400 visioni», spiega la Direttrice artistica del Locarno Film Festival, Lili Hinstin, citata in un comunicato. «La cinefilia, come la Storia di tutte le arti, è fatta di corrispondenze segrete e inaspettate tra epoche, generi e scelte estetiche. È a questo viaggio soggettivo che il Festival quest’anno vi invita a partecipare, un viaggio che passa attraverso lo sguardo dei cineasti di oggi, che sono anche coloro che creeranno il cinema di domani», aggiunge.

I film saranno disponibili gratuitamente online in tutta la Svizzera sul sito del Festival e in molteplici territori internazionali grazie alla piattaforma di streaming online curata da MUBI, punto di riferimento globale per la nuova cinefilia, e partner VOD esclusivo della selezione. Accanto a questa collaborazione, ad agosto MUBI lancerà anche il suo quinto Direct from Locarno, una speciale selezione di film della scorsa edizione del Festival.

Dieci film dei venti selezionati saranno anche proposti a Locarno con proiezioni fisiche in sala cinematografica grazie anche ad alcune copie rese disponibili dalla Cinémathèque suisse, sempre dal 5 al 15 agosto, grazie alla programmazione al PalaCinema e GranRex di Locarno e al PalaVideo di Muralto.