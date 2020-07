"Cursed": il fantasy colpisce ancora su Netflix

LOS ANGELES - Una serie che sembra riuscire a spuntare tutte le caselle. Si tratta di "Cursed", la nuova serie che sbarca su Netflix in dieci puntati. Spade leggendarie, un po’ di magia, qualche drago e soprattutto il mondo sempre affascinante di Re Artù: questi gli ingredienti di uno show che si prepara ad attirare grande attenzione.

Del resto dopo la fine de "Il trono di spade" la voglia di fantasy non si è per nulla placata, anzi sono tutti alla ricerca di qualcosa in grado di prenderne il posto. Il nuovo progetto Netflix nasce dalla graphic novel Frank Miller e Tom Wheeler.

Il ruolo della protagonista è di Nimue (Katherine Langford, protagonista nel fortunato "13"), una ragazza dai poteri misteriosi a cui viene affidato il compito di portare una spada a Merlino, un mago che ha perso i suoi poteri. La missione comincia così, come gran parte dei romanzi di formazione. Nel cast troviamo anche Devon Terrell (che ha interpretato Barack Obama in "Barry") nel ruolo dello scudiero, Matt Stokoe ("Misfits") e Lii Newmark ("Sex Education"). Una storia di una adolescente, quasi come tutte le altre, stando a quanto spiega il suo creatore Tom Wheeler: «Nimue è un’adolescente normale, spericolata, coraggiosa, perennemente convinta di avere ragione e sempre in caccia di avventura. Il suo viaggio nella storia è anche il nostro viaggio, che seguiamo come abbiamo fatto con Luke Skywalker in "Guerre Stellari"».