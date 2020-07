Il Gran Premio svizzero di musica 2020 va a Erika Stucky

BERNA - L’Ufficio federale della cultura ha assegnato il Gran Premio svizzero di musica 2020 a Erika Stucky. Da decenni la cantante, musicista e performer influenza la nuova musica popolare svizzera e la scena jazz europea. La cerimonia di premiazione si svolgerà all’Opéra di Losanna il 17 settembre prossimo, nell’ambito del festival Label Suisse.

Erika Stucky è una figura di spicco nel panorama musicale svizzero e non solo. Dagli anni Ottanta la musicista nata a San Francisco (USA) nel 1961 lavora instancabilmente al suo personale universo sonoro, spesso insieme a prestigiosi musicisti e musiciste jazz. La cantante, polistrumentista, artista e performer interpreta le più svariate identità artistiche. La musica del movimento hippie della sua nativa San Francisco l’ha accompagnata oltre l’Atlantico, fino al villaggio di montagna dell’Alto Vallese di Mörel dove è cresciuta dall’età di sette anni. Si è dedicata ben presto alle tradizioni della musica popolare svizzera, ha studiato pantomima al Teatro Dimitri di Verscio e recitazione e canto jazz a Parigi. L’artista svizzero-americana combina le sue influenze transatlantiche creando un’arte vocale decisa a cavallo tra lo jodel e il blues, con la quale continua a sorprendere da oltre 30 anni, ad esempio nei gruppi The Sophisticrats o Bubbles & Bones, come interprete di Jimi Hendrix affianco a Christy Doran oppure in un omaggio a Woodstock dei The Young Gods. Stupisce anche come fagottista nel personaggio di Mrs God dell’opera teatrale di Sybille Berg "Helges Leben", in duetto con il contraltista Andreas Scholl o quale voce delle streghe in una rappresentazione dell’opera "Didone ed Enea" di Henry Purcell all’Opéra de Lyon.

Premio svizzero di musica, c'è Piemontesi - Il Premio svizzero di musica ricompensa la creazione musicale svizzera eccellente e innovativa e contribuisce a metterla in risalto. I vincitori e le vincitrici dei 14 Premi svizzeri di musica 2020 sono: Martina Berther (Coira GR), Big Zis (Winterthur ZH), Aïsha Devi (Ginevra), Christy Doran (Dublino/Lucerna), Antoine Chessex (Vevey VD), André Ducret (Friburgo), Dani Häusler (Unterägeri, ZG), Rudolf Kelterborn (Basilea), Hans Koch (Biel/Bienne BE), Francesco Piemontesi (Locarno TI), Cyrill Schläpfer (Wald, AR), Nat Su (Bülach, ZH), Swiss Chamber Concerts (BS, GE, TI, ZH) ed Emilie Zoé (Losanna VD).

I vincitori e le vincitrici di quest’anno riflettono la diversità e l’eccellenza della scena musicale svizzera. Oltre a personalità di spicco della scena musicale locale come Rudolf Kelterborn o André Ducret troviamo artisti e artiste emergenti, anche se già affermati, come Martina Berther ed Emilie Zoé. I generi pop, sperimentale e hip-hop sono invece ben rappresentati da Big Zis, Aïsha Devi e Antoine Chessex, mentre la musica popolare trova interpreti di rilievo in Dani Häusler e il jazz da Nat Su, Christy Doran e Hans Koch. Francesco Piemontesi, pianista, è il direttore delle Settimane musicali di Ascona.