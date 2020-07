"Lonesome Road", «il brano perfetto per la situazione attuale»

BELLINZONA - Nei giorni scorsi i PepperDreams hanno pubblicato il loro nuovo singolo, dal titolo "Lonesome Road". Con Susanna Lepori, la cantante del duo folk-pop ticinese, abbiamo cercato di saperne un po' di più.

Come è nato il brano?

«È nato da un’esperienza personale, proprio con l’intenzione di creare una canzone energica e grintosa. Si è rivelato in seguito il brano perfetto per la situazione attuale e crediamo che è proprio quello che tutti abbiamo bisogno in questo momento delicato per poter ricominciare. È stato scritto prima del lockdown, ma è stato registrato e prodotto in casa durante i mesi della quarantena con la collaborazione del nostro produttore Jonas Macullo».

Cosa rappresenta la "strada solitaria" protagonista della canzone? Quale messaggio avete voluto trasmettere?

«"Lonesome Road" parla dell’amicizia, della fiducia e della sincerità. Ci sono amicizie che durano nel tempo, altre invece si sgretolano lentamente e svaniscono nel nulla, su questa strada solitaria. Sono infatti poche le amicizie sincere, quelle vere in cui puoi davvero contare su qualcuno perché la fiducia è reciproca. Sono quelle che dobbiamo coltivare e tenerci strette, perché la vita non ti fa perdere gli amici, ti fa solo capire chi sono quelli veri».

A livello musicale il vostro folk-pop è diventato ancora più energico: quali influenze sono confluite nel brano?

«Ci ispiriamo molto alle sonorità folk acustiche combinate a quelle del pop moderno, con elementi e suoni elettronici. I gruppi che ci hanno influenzato maggiormente sono Mumford & Sons, Of Monsters And Men, Pink, Lady Gaga e molti altri».

Come è stato creare e fare musica durante la pandemia?

«Durante la pandemia e il lockdown abbiamo avuto più tempo per stare insieme e comporre nuove canzoni. Ci siamo dedicati principalmente alla composizione di nuovi brani, anche perché purtroppo non c’era la possibilità di esibirci dal vivo. La musica ci ha permesso di vivere con più leggerezza la pandemia. Abbiamo avuto più tempo per dedicarci a fondo all'ascolto di essa, riflettere e apprezzarne tutte le sue sfumature».

Progetti per il futuro?

«Per il futuro abbiamo in progetto di pubblicare dei nuovi singoli, il prossimo uscirà in autunno con un videoclip. Speriamo di poter tornare presto sul palco a suonare questi brani dal vivo per il pubblico e trasmettere le nostre emozioni alla gente. È sempre qualcosa di magico, sicuramente la parte più emozionante, coinvolgente e gratificante».