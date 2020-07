Adele l’attesa infinita: album ancora rimandato

LONDRA - Sono passati ormai cinque anni da “25”, i fan cominciano a spazientirsi ma Adele sembra non avere nessuna fretta.

Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare del nuovo album della cantante inglese che, nel corso del matrimonio nella sua migliore amica, aveva alzato le speranze con la dichiarazione che sarebbe uscito a settembre.

Una dichiarazione forse troppo audace della cantante inglese che, magari, non ha tenuto in considerazione tutti i problemi relativi all’emergenza Covid-19. Fatto sta che, a distanza di solo qualche giorno, la cantante è stata pressata dai fan che chiedevano una data più precisa.

La cantante in un primo momento ha preso tempo, poi ha fatto capire che non ritiene sia ancora il caso di pubblicare nuova musica visto che in Inghilterra, e non solo, la battaglia contro il virus potrebbe essere ancora molto lunga. Adele ha quindi destinato a “data da destinarsi” la pubblicazione del suo nuovo progetto mandando in crisi i suoi fan. E neanche le parole del suo agente Jonathan Dickins sembrano aver rasserenato gli animi: «Siamo tutti nella stessa barca, stai facendo delle cose e poi all’improvviso, il mondo si ferma. Uscirà quando sarà pronto, non posso ancora fissare una data».