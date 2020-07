"Warrior Nun": la serie Netflix è già un cult

LOS ANGELES - Chi lo ha detto che le suore non possono essere cool?

La dimostrazione arriva da Netflix e da una serie che ha già fatto il pieno di consensi: “Warrior Nun”. Lo show è tratto da un fumetto intitolato "Warrior Nun Areola" ed è già tra i titoli più cliccati sulla piattaforma streaming.

Siamo nel mondo del fantasy, con l’infinita battaglia tra bene e male. La prima stagione è composta da 10 episodi che prendono il titolo da un versetto dalla Bibbia. La protagonista è Ava, che perde la mamma in un incidente e trascorre la sua infanzia in un orfanotrofio fino alla morte in circostanza misteriose all’età di 19 anni.

Quando si risveglia dal mondo dei morti, Ava si rende conto di avere dei poteri soprannaturali e di avere un legame con l’Ordine della Spada Cruciforme, un gruppo di suore impegnato a combattere le forze del male.

Lo show ha avuto un successo immediato soprattutto grazie al mondo che è riuscito a creare e molti fan già si chiedono se ci sarà una seconda stagione. Per il momento al riguardo non ci sono voci ufficiali, ma considerando che si tratta di una serie tratta da un fumetto che vanta oltre 17 volumi, non manca di certo il materiale da cui attingere. Incantesimi, magia, suore ninja e tanta azione restano questa serie una di quelle da guardare tutto d’un fiato.