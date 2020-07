Netflix & co. non vanno in vacanza: ecco tutte le novità di luglio

LUGANO - Il sole e il caldo estivo non mandano in vacanza Netflix e "compari". Anche il mese di luglio sarà infatti particolarmente ricco per gli utenti delle principali piattaforme streaming. Scopriamo le uscite più interessanti.

Iniziamo con Netflix, che dopo aver sparato due colpi importanti lo scorso giugno, con le stagioni conclusive di due delle sue serie di maggiore successo (Dark e Tredici), riparte all'insegna del fantasy e dell'horror. La prima delle novità assoluta - al debutto oggi - è "Warrior Nun", serie che ruota attorno a una giovane che si risveglia in un obitorio con un antico manufatto incastonato nella schiena. Domani sarà invece il turno di "Ju-On: Origins", un prequel della saga dell'orrore giapponese di Takashi Shimizu che costituisce un piccolo sogno diventato realtà per gli amanti dei brividi.

La settimana prossima arrivano invece "Stateless" (8 luglio), serie dedicata al tema dell'immigrazione con Cate Blanchett, "Japan Sinks" (9 luglio) per gli amanti dell'animazione giapponese e "The Old Guard" (10 luglio), adattamento dell'omonimo fumetto Greg Rucka e Leandro Fernandez, con Charlize Theron. Il 17 luglio infine vedrà anche il ritorno di Katherine Langford, la celebre Hannah Baker di Tredici, nel ruolo di Nimue (la futura "Dama del Lago" del ciclo arturiano) nella serie "Cursed".

Su Disney+ a farla da padrone a luglio sarà la musica. Venerdì arriverà sulla piattaforma il musical "Hamilton" mentre a fine mese (31 luglio) sarà il turno del visual album di Beyoncé, l'esclusivo "Black is King", ideato ri-immaginando le tematiche del remake del Re Leone - uscito esattamente un anno fa -, di cui aveva curato la colonna sonora. Nell'agenda Disney svettano poi "Spie sotto copertura" (24 luglio) e il corto "Paperman" (31 luglio).

Su Prime Video non sono invece attese grandi novità. Non ci saranno nuove serie esclusive al debutto, ma il catalogo di Amazon si arricchirà di due nuove stagioni per "Hanna" e "Absentia".