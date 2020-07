“The Sinner”: la terza stagione fa ancora centro

NEW YORK - Non tutte le serie hanno bisogno di pubblicità o di richiami dal mondo dei media. A volte alcuni prodotti riescono a fare strada nella giungla dello streaming grazie al passaparola o alla loro qualità.

E’ il caso di The Sinner. La serie di USA Network arriva alla terza stagione e continua a registrare consensi sulla piattaforma Netflix. Per chi non avesse ancora avuto la possibilità di vederlo si tratta di una serie antologica (o quasi).

Il personaggio chiave che fa da trait d’union nelle diverse stagioni è quello del detective Ambrose (interpretato da Bill Pullman). La serie segue un canovaccio che si ripete, rispetto alle classiche serie thriller, con The Sinner conosciamo sin da subito il nome dell’assassino, ma quello che non conosciamo sono i movimenti che lo hanno trasformato in un “peccatore”.

Per il detective Ambrose la sfida è quella di riuscire ad andare oltre il crimine e scoprire cosa ha spinto l’assassino a commetterlo, e dunque se ci troviamo di fronte a un colpevole o solo a una persona che si è trasformata in un’arma.

Nella prima stagione il ruolo da protagonista insieme a Pullman, era della bellissima Jessica Biel che figura anche tra i produttori dello show. L’attrice ha in più di un’occasione espresso la sua volontà di tornare nelle vesti di Cosa Tannetti, personaggio che l’ha colpita profondamente ma si è sempre rimessa alla volontà degli sceneggiatori.