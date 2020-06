“Boris 4”? Anche alcuni protagonisti si uniscono all'appello

ROMA - Tornano a farsi sentire le voci che vorrebbero una quarta stagione di Boris, la serie comedy italiana andata in onda sul canale Fox di Sky dal 2007 al 2010 in tempi recenti approdata anche fra le pagine (virtuali) del catalogo di Netflix.

Questa volta però non sono solamente i fan a sperare. Un utente di Netflix ha infatti lanciato un appello al colosso dello streaming per richiedere la produzione di Boris 4. E alla sua voce di sono aggiunte anche quelle di alcuni ex membri del cast come Caterina Guzzanti, Paolo Calabresi e Carolina Crescentini.

«Il rispetto del pubblico, i sentimenti e la profonda voglia di aprire tutto e smarmellare devono essere rispettati da voi che ci avete dato una speranza riproponendo il miglior prodotto comedy italiano degli ultimi 20 anni», si legge nell'appello dei fan rivolto a Netflix.

Certezze chiaramente non ce ne sono, ma la speranza di una possibilità non tramonta negli appassionati della serie. E poi non mancano gli ostacoli, uno su tutti la scomparsa di Mattia Torre, morto lo scorso anno dopo lunga malattia. Torre, con Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, aveva scritto e diretto tutte e tre le stagioni di Boris così come il film, pubblicato nel 2011.