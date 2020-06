Le imperdibili novità di giugno su Netflix, Prime e Disney+

LUGANO - È un mese di giugno con diverse novità interessanti sulle principali piattaforme di streaming video. Andiamo a scoprirne qualcuna.

Netflix: indubbiamente la serie più attesa dai fan è "Dark", che giunge alla terza e conclusiva stagione. Con la sua trama intricatissima ma perfetta, con i colpi di scena e viaggi nel tempo, ha creato un seguito di fan che dovranno però attendere fino al 27 giugno per capire quale sarà la conclusione. A quelli di "Tredici" va decisamente meglio: il 5 giugno potranno "attaccare" la quarta e conclusiva stagione della serie, che vede gli studenti all'ultimo anno della Liberty High prepararsi per il diploma. Ma prima ci saranno segreti da nascondere e dolorose decisioni da prendere.

C'è curiosità anche per una serie che vuole dimostrare che anche in Italia «un'altra tv è possibile» (cit. "Boris"): si chiama "Curon" ed è ambientata nell'omonimo villaggio sulle rive del lago di Resia, quasi al confine con l'Austria. Due gemelli adolescenti vanno a vivere in quella che era la città natale della madre, che però scompare misteriosamente. I ragazzi scoprono i segreti nascosti della comunità e della loro stessa famiglia. Appuntamento al 10 giugno. Sul versante cinematografico segnaliamo sicuramente "Da 5 Bloods - Come fratelli" di Spike Lee, in arrivo il 12 giugno. È la storia di un gruppo di veterani afroamericani della guerra del Vietnam.

Un giugno con poco da segnalare, invece, per Amazon Prime Video. Il 5 giugno debutta "El Presidente", serie tv ambientata nel mondo del calcio ma che non guarda al lato sportivo, ma quello degli affari (sporchi). Tutto è infatti incentrato sullo scandalo Fifa Gate del 2015. Il protagonista è Sergio Jadue, presidente di una società sportiva in Cile: gli spettatori lo seguiranno nella sua scalata verso le vette del calcio mondiale tra soldi, corruzione, inchieste e così via.

Su Disney+, invece, giugno si fa interessante. Il 12, infatti, esce il film fantastico "Artemis Fowl" - tratto dall'omonima serie di libri per ragazzi - che inizialmente era previsto per le sale cinematografiche... ma poi è arrivato il coronavirus. Segnatevi pure il 26 giugno perché atterrerà sulla piattaforma il campione d'incassi galattico "Avengers: Infinity Wars" e pure la serie making of di "Frozen 2".