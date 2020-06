“Space Force”: l’esilarante ritorno di Steve Carell

NEW YORK - Steve Carell e Greg Daniels: due nomi per una garanzia. A distanza di anni da The Office i due tornano insieme per una serie comica che sbarca su Netflix intitolata “Space Force”.

Ma prima di addentrarci nel nuovo show, bisogna fare un salto nel passato. L’accoppiata formata dallo strepitoso Steve Carell e dalla penna di Greg Daniels ha infatti prodotto “The Office” (ideato da Ricky Gervais), che viene considerata a ragione una delle migliori serie comedy di sempre.

Ora i due hanno deciso di fare di nuovo squadra per uno show ambientato nelle forze armate americane. Il protagonista è Mark Naird (Steve Carell), generale dell’aeronautica militare degli Stati Uniti che viene chiamato a dirigere un nuovo ramo delle forze armate: la Space Force.

Una sezione dell’esercito chiamata all’obiettivo di creare il primo insediamento umano sulla Luna entro il 2024. La serie ha una piega decisamente più politica e satirica rispetto a The Office e non viene presentata con l’aspetto di un “mockumentary”.

Ma basta dare uno sguardo ai nomi per capire che si tratta di un prodotto da guardare con grande attenzione visto che il cast vede anche la presenza di un’altra icona di Hollywood, come John Malkovich.

