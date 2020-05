Eminem, un "party" online per i 20 anni del suo disco più famoso

DETROIT - The Marshall Mathers, l'album più iconico nella lunga carriera di Eminem, ha spento proprio in questo fine settimana le sue prime 20 candeline. E per l'occasione, il rapper di Detroit ha annunciato che ospiterà un "listening party" dal vivo su Spotify mercoledì prossimo (27 maggio), con tanto di spazio per le domande dei fan.

Pubblicato il 23 maggio del 2000, terzo album da solista dell'ex biondino riuscì nella mostruosa impresa di vendere 1,76 milioni di copie nella prima settimana di uscita, arrivando poi negli anni a conquistare anche il "disco di diamante" negli Stati Uniti (equivalente a 10 milioni di copie vendute).

E non si tratta dell'unico "regalo" per i fan del rapper in questo periodo. Nei giorni scorsi infatti Netflix ha aggiunto al ricco catalogo della piattaforma anche 8 Mile, il lungometraggio diretto da Curtis Henson e interpretato da Marshall Mathers, alla sua prima (e unica) esperienza da protagonista sul grande schermo.

Una breve incursione nel cinema che permise al rapper di aggiungere anche una statuetta dell'Academy alla sua ricca bacheca, grazie al singolo Lose Yourself.