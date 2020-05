Marco Nevano, riflessioni (in musica) sul silenzio

LUGANO - È il silenzio la principale fonte d'ispirazione di "For All The Empty Spaces", il nuovo progetto di Marco Nevano.

«Ho scritto la musica nel mio appartamento nel cuore di Zurigo» dichiara il sassofonista e compositore ticinese. «Ho poi ultimato il brano a distanza grazie alla collaborazione con Daniel Macullo (chitarra) e Frank Salis (organo Hammond), con il quale suono da più di dieci anni». La delicata melodia sembra essere sospesa nei cieli silenziosi delle città "in pausa", nelle scorse settimane, a causa dell'emergenza coronavirus. «È la colonna sonora di un breve istante di riflessione in un momento unico, per quanto drammatico». Tutti noi «possiamo osservare gli spazi che abbiamo dovuto momentaneamente svuotare e che hanno creato a loro volta altre forme di vuoto, di silenzio e distanza».

È stato girato anche un affascinante videoclip, che mostra una prospettiva notturna (e dal cielo) degli spazi vuoti a Zurigo, Bellinzona e Losanna. Le città illuminate e silenti appaiono in tutto il loro splendore. Il videoclip (che su Facebook è stato visto decine di migliaia di volte) è stato diretto da Miroslav Kobzan e dallo stesso Nevano.

Il brano non è altro che l'anticipazione di un Ep che sarà pubblicato entro l'anno.