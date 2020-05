Lady Gaga e Ariana Grande insieme con "Rain on Me"

NEW YORK - La cantante statunitense Lady Gaga ha annunciato che uscirà oggi la sua nuova canzone insieme ad Ariana Grande.

L'attesissimo brano, dal titolo "Rain on Me", è il secondo singolo del suo nuovo album "Chromatica". Entrambe le pop star hanno annunciato la data di uscita sui loro canali di social media e hanno condiviso le prime foto del video musicale, che uscirà più tardi in giornata.

L'uscita dell'album "Chromatica" di Lady Gaga è prevista per il 29 maggio. In realtà doveva essere rilasciato già in aprile. Ma a causa della pandemia di coronavirus l'artista ha deciso di posticipare la data di uscita. «Non mi sembra giusto pubblicare l'album in questi momenti», scrisse all'epoca.

Per Ariana Grande è già la seconda collaborazione in poche settimane. Solo di recente, la nota cantante ha pubblicato la hit "Stuck with U" insieme a Justin Bieber. La canzone è arrivata al numero 1 nelle singole classifiche mondiali.