È di Britney Spears il più grande singolo (di debutto) di tutti i tempi

LOS ANGELES - La cantante statunitense Britney Spears (ora 38enne) è ancora in cima alle classifiche, 20 anni dopo, con il suo singolo "...Baby One More Time" del 1999.

La hit è infatti stata selezionata al primo posto nella lista dei "100 più grandi singoli di debutto di tutti i tempi", che la rivista musicale "Rolling Stone" ha pubblicato ieri sera.

Si tratta di: «Uno di quei manifesti pop che annunciano un nuovo suono, una nuova era, un nuovo secolo. Ma soprattutto, una nuova stella», ha commentato la rivista sul singolo, e sulla cantante.

Il brano è stato pubblicato quando Spears aveva 17 anni ed è stato nelle classifiche americane per ben 32 settimane. "...Baby One More Time" è il quinto singolo più venduto da un'artista donna e ha generato più di 285 milioni di "Streams" negli Stati Uniti, scrive la rivista di celebrità americana "People".

"I Want You Back" dei Jackson 5 si è classificata al secondo posto della graduatoria dei più grandi singoli al debutto, seguita da "Anarchy in the U.K." dei Sex Pistol.