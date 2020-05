Quando la pandemia è più possente della Forza: lo Star Wars Day si festeggia sul web

LOS ANGELES - LOS ANGELES - Non è chiarissimissimo come sia diventato (anche se proviamo a spiegarvelo) ma da qualche anno a questa parte il 4 maggio è il giorno di “Guerre Stellari”, celebrato in tutto il mondo dagli appassionati della saga di George Lucas.

Basato sull'assonanza con “may the fourth” (quattro maggio) con “may the Force” (possa la Forza) è stato prima il Luke Skywalker Day (dal 2008) e poi è ufficialmente diventato lo Star Wars Day.

Spesso e volentieri occasione per ritrovi festosi (e in cosplay), eventi in parchi a tema (come la recente enclave spaziale “Galaxy's Edge” a Disney World) e pure proiezioni speciali e maratone, la festa di appassionati di jedi & co. anche lei dovrà fare i conti con i limiti imposti dal coronavirus.

Per questo meta del pellegrinaggio siderale potrà (quasi) essere solo una: la piattaforma streaming Disney+ che per l'occasione si è attrezzata di modo da non lasciare ulteriore amaro in bocca ai fan che già non potranno togliere dal cassetto le spade laser. Vediamo insieme di che si tratta.

Sì, c'è “L'ascesa di Skywalker” - Controversa, bistrattata e bisticciata. La nuova trilogia di “Star Wars” condotta da J.J. Abrams, diciamolo, non ha convinto proprio tutti.

La conclusione con il nono episodio “L'ascesa di Skywalker” non poteva che essere estremamente divisivo: vuoi per le scelte di scrittura, vuoi per i protagonisti che molti hanno trovato troppo blandi.

Giudizi troppo severi oppure giusti? Se avete dubbi a riguardo (o se proprio al cinema ve lo siete perso) su Disney + verrà pubblicato proprio per lo Star Wars Day.

Tutti i segreti di “The Mandalorian” - Ultimo grande fenomeno dell'universo di “Star Wars” è una serie televisiva che è praticamente un western.

“The Mandalorian”, con Michael Mando dietro al caso di un cacciatore di taglie è stato un boom pazzesco e una dei motivi per cui in molti hanno deciso di dare una chance al servizio streaming dei papà di Topolino.

Per il quattro maggio arriva “Disney Gallery: The Mandalorian” una serie-documentario di 8 episodi (in onda ogni venerdì) sui dietro le quinte della lavorazione. Una vera manna per gli impallinati.

Sì conclude pure “The Clone Wars“ - E non dimenticatevi che “Star Wars” è anche un universo animato di tutto rispetto. Un esempio può essere anche questo coraggiosissimo “The Clone Wars” che si conclude dopo 7 apprezzate (e premiate) stagioni proprio domani.

Se siete in cerca di qualcosa da guardare con i vostri pupattoli, non disdegnate pure la notevole “Star Wars: Rebels”. Tutte produzioni che hanno avuto il coraggio di allargare notevolmente l'universo (sic) narrativo introducendo un sacco di gran bei personaggi.

Keystone