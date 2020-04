L'Episodio IX di Star Wars atterra anche su Disney+

LUGANO - L'atto conclusivo (almeno per ora) della saga di Star Wars è pronto ad approdare in streaming anche su televisori e tablet. "L'Ascesa di Skywalker" - nono episodio della saga centrale, diretto da J.J. Abrams - sarà infatti disponibile a tutti gli utenti di Disney+ a partire dal prossimo 4 maggio.

E non si tratta di una data scelta casualmente. Il 4 maggio è infatti considerato dai fan come lo "Star Wars Day", ovvero il giorno in cui viene celebrato l'universo e la cultura legata alla saga.

Ma perché proprio il 4 maggio? Per un gioco di parole basato sulla citazione, in lingua inglese, "May the Force be with you" (che la forza sia con te) e la frase "May the fourth be with you".