"Living In A Ghost Town", la nuova canzone dei Rolling Stones

LONDRA - I Rolling Stones, dopo aver preso parte all'ultimo momento a One World Together At Home di Lady Gaga, hanno pubblicato un nuovo singolo.

Una canzone scritta appositamente per descrivere quanto sta accadendo al mondo a causa della pandemia di coronavirus? Sbagliato. "Living In A Ghost Town" è stata registrata tra Londra e Los Angeles lo scorso anno, ma ultimata ora in quarantena.

«Non è stata scritta per ciò che sta accadendo adesso – ha spiegato Jagger – ma è stata scritta pensando a un posto che era pieno di vita e che adesso, invece, ne è stato del tutto privato».

«Quando ho ripreso in mano il testo mi sono reso conto che era pieno di termini legati a un’epidemia e cose del genere. Non li avevo mai usati prima e invece l’ho fatto in questo pezzo, scoprendo che era molto vicino a ciò che stiamo vivendo adesso».

Dopo aver sentito Keith Richards il brano è stato leggermente modificato, ri-registrato nella parte vocale e ora è stato condiviso con i fan.